«Шахтер» выиграл в донецком дерби

В стартовом поединке 6-го тура сильнее оказалась более именитая команда.

В Харькове горняки особых проблем в матче с «Олимпиком» не испытали. Оборона гостей, которая не пропускала в пяти предыдущих турах, на этот раз дала брешь уже на 20-й минуте — после подачи Срны с углового отличился Феррейра. Окончательный же счет установил Марлос, реализовавший пенальти на 57-ой минуте.

«Шахтер»вышел на первое место турнирной таблицы, как минимум до тех пор, пока свой матч не сыграет «Динамо».

В другом поединке субботы «Черноморец» дома уступил «Вересу». Одесситы пропустили уже в компенсированное врмея — 0:1 и по-прежнему остаются на последней строчке таблицы.