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Фронтовая Горловка: на стене техникума появилась «Донбасская Мадонна»

Воскресенье, 20 августа, 2017

18 августа на пл.Победы состоялся митинг памяти погибшим мирным жителям, в ходе которого и было открыто граффити.

Так, на одной из стен Горловского техникума ДонНУ было нанесено изображение Мадонны с младенцем Иисусом на руках. Работа была выполнена художником Артуром Миллером.

Образ, нанесенный на стену, был назван Донбасской Мадонной. Отмечается, что он был выбран потому, что каждая мать — Мадонна, а каждый ребенок — младенец Иисус  и передает ту боль и горе, которые конфликт принес в нынешние реалии людей.

На мероприятии возле здания собрались около 300 человек, где почтили память погибших минутой молчания.



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