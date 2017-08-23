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Переселенцы-предприниматели рассказали о своих успехах в бизнесе

Среда, 23 августа, 2017

21 августа Донецкая областная служба занятости провела пресс-тур в городе Лиман и селах Александровка и Лозовое Лиманского района. Мероприятие было посвящено теме «Содействие развитию малого и среднего бизнеса — опыт и перспективы успешных предпринимателей».

В начале мероприятия представители СМИ пообщались с предпринимателем Дмитрием Ивановым, который при содействии службы занятости получил грант от ПРООН и начал собственное дело по производству пиролизных котлов и металлоизделий. Дмитрий рассказал о сотрудничестве со службой занятости по подбору кадров с помощью службы занятости из числа безработных, в том числе внутренне перемещенных лиц. Сейчас бизнесмен является победителем проекта «Украинский донецкий куркуль». Он инвестирует полученные деньги в оборудование, которое позволит расширить бизнес и создать дополнительные рабочие места на предприятии.

Затем участники мероприятия познакомились и пообщались с перспективным предпринимателем Сергеем Песковым, который решил попробовать новое направление бизнеса — выращивание кур породы бройлер. Мужчина получил финансовую помощь на реализацию бизнес-плана от проекта «Украинский донецкий куркуль» и теперь планирует создание кооператива по переработке домашней птицы согласно европейским стандартам. Сергей активно принимает на вакантные должности работников через службу занятости.

Далее журналисты посетили Садовый центр «Александровский» ФЛП Радченко Н.М. в селе Александровка, где имели возможность пообщаться с Ниной Радченко, переселенкой из Горловки, основательницей предприятия. Садовый центр специализируется на выращивании растений для декоративного озеленения, изготовлении топиарных фигур, оказании услуг ландшафтного проектирования. Предпринимательница поделилась опытом и своими секретами начала успешного бизнеса и рассказала о направлениях сотрудничества со службой занятости.

В конце мероприятия представители СМИ посетили станцию технического обслуживания автотранспорта предпринимателя демобилизованного участника АТО Юрия Улитина в селе Лозовое Лиманского района. Бизнесмен, получив информацию в службе занятости, принял участие в проекте «Украинский донецкий куркуль» в рамках Программы развития малого и среднего предпринимательства Донецкого региона и стал победителем конкурса.

Такой мотивирующий и вдохновляющий опыт успешных предпринимателей дает возможность другим будущим бизнесменам, которые планируют открыть собственное дело, сделать шаг к самозанятости и надежного обеспеченного будущего.

Жизнь



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