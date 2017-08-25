Водовод «Горловка – Торецк» восстановлен

Поврежденный обстрелами в феврале водовод «Горловка – Торецк» в Донецкой области отремонтировали. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, информирует в Facebook пресс-центр штаба АТО.

«Восстановление устойчивого водоснабжения позволит почти 35 тыс. жителям Торецка и поселков в «серой зоне» забыть о жестком графике водоснабжения (два часа в сутки), который был введен в течение последних нескольких месяцев», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после повреждения из водовода, который пересекает линию разграничения, на землю ежедневно вытекало от 14 до 15 тыс. м³ питьевой воды. Большая ее часть затапливала подвальные помещения жителей частного сектора поселка Южное (бывшее Ленинское).

Также вода попадала в подземные выработки неработающей шахты имени Гагарина, выталкивая на поверхность взрывоопасный метан, который также попадал в подвалы жилых домов жителей поселка.

Гордон