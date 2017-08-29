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На модернизацию начальной школы выделят миллиард гривен

Вторник, 29 августа, 2017

Правительство Украины в рамках проведения образовательной реформы начинает реализацию первых пилотных проектов программы «Новая украинская школа», а также дает старт модернизации начального образования и выделяет на эти цели 1 млрд грн. Как передает Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы выделим 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальной школе», — сказал глава Правительства.

Он напомнил, что речь идет прежде всего о материально-техническом оснащение классов, которые должны стать дополнительным инструментом для учителей и образцом новых подходов в образовании маленьких украинцев.

Кроме того, Гройсман подтвердил, что в проект бюджета на 2018-й год правительство закладывает 25-процентное повышение зарплат учителей.

«Мы должны обеспечить дальнейшее повышение зарплаты украинским учителям. Поэтому в бюджете на следующий год будет очередное повышение — в рамках 25%», — сказал премьер-министр.

Он обратил внимание, что запланированное увеличение зарплат станет следующим шагом по повышению престижа труда украинского учителя. Первым шагом было 50-процентное увеличение зарплат, введенное с января текущего года.

Гройсман подчеркнул, что правительство последовательно выполняет поставленные задачи, и рассчитывает, что пример такой политики будет распространяться и на местах. Несмотря на то, что система образования — это ответственность центральной власти, органы самоуправления должны быть также привлечены ко всем процессам. И в частности это касается обустройства и ремонта школ и дошкольных учреждений.

Телеграф



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