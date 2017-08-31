Германия выделяет еще 1,5 млн евро на помощь пострадавшим на Донбассе

Федеративная республика Германия выделит 1,5 млн. евро на проект по неотложной помощи Международного чрезвычайного детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

Выделяемые средства, как отмечается в сообщении, предусмотрена на предоставление помощи младенцам, детям и их матерям, молодежи и людям пожилого возраста.

В первую очередь речь идет об улучшении медицинской, психологической и социальной опеки, гарантированное обеспечение доброкачественной питьевой водой, а также о мерах по улучшению санитарных условий, — отмечается в сообщении.

Несколькими днями ранее посольство Германии в Украине сообщило о выделении одного миллиона евро помощи для нужд пострадавших от войны на Донбассе.

Средства должны быть направлены на помощь беженцам с Донбасса с ограниченными возможностями или внутренним переселенцам, которые проживают во временных приютах.

Trust.ua