Более тысячи абитуриентов из неподконтрольной части Донбасса будут учиться в украинских вузах

Об этом сообщил директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Олег Шаров.

По его словам, образовательные центры «Донбасс – Украина» и «Крым – Украина» работают до 30 сентября. Есть данные о более 1000 человек из неподконтрольных частей Донбасса и более 200 — из Крыма, уже зачисленных, но это еще не окончательные данные. Кроме того, в эти цифры не входят те выпускники, которые решили не пользоваться услугами центров, то есть, поступают на общих условиях.

Олег Шаров подчеркнул, что более точные данные будут доступны в начале октября, после того как образовательные центры закончат свою работу.

В целом, по информации чиновника количество зачисленных абитуриентов с неподконтрольных украинскому правительству территорий — это 1,5-2% от общего числа поступающих в Украине в этом году.