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Фронтовая Горловка: продукты питания подорожали, а в «Амсторе» осталось два торговых ряда

Четверг, 7 сентября, 2017

О торговой жизни города рассказал местный блогер в Фейсбуке.

По его словам, горловский мясокомбинат вернул себе прежнее довоенное название. Если в мирное время предприятие называлось «Щирий кум», то в 2015-м его переименовали в ТМ «Юзовский деликатес».  Сейчас  продукция стала называться «Щедрый кум».

В магазинах и на рынке поднялись цены на продукты питания на 3-8 рублей и немного подешевела свинина. Мякоть можно купить за 280 рублей.

«В то же время на продукты питания цены снова поднялись. Немного — на 3-8 рублей, но при нескольких покупках заметно. Был еще намедни в «Амсторе». Честно? Печальный вид у супермаркета. Работала одна касса, а помещения сократились (с моего давнего последнего визита) до двух рядов», — описывается торговая жизнь города.

Gorlovka.ua



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