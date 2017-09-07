На ЕМЗ обнаружили радиоактивные отходы

Об этом говорится в сообщении «ДНР».

«При поставке лома черных металлов на территорию филиала №2 Енакиевского металлургического завода ЗАО «Внешторгсервис» сработала система радиационного контроля «Кордон». При обследовании был обнаружен железнодорожный вагон с превышением уровня радиационного фона.

С целью ликвидации возникшего радиационного инцидента на завод прибыла аварийная бригада МЧС. Специалистами проведены работы по сортировке лома черных металлов из железнодорожного вагона и извлечению радиоактивных отходов, которые были доставлены для временного хранения в государственное специализированное предприятие «Радон», — говорится в сообщении.