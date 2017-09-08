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В ближайшие дни в Украину прибудут три корабля с антрацитом

Пятница, 8 сентября, 2017

В Украину в период с 8 по 12 сентября прибудут три корабля с углем энергетической марки «А», сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

«С 8 по 12 сентября у нас пик поставки энергетического угля марки «А». То есть, приходят по крайней мере три корабля в порт «Южный», — цитирует «УНИАН» его заявление на заседании правительства.

Он также рассказал, что на сегодняшний день на складах тепловой генерации накоплено 1,9 миллиона тонн угля, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый рассказал ZN.UA, что первое судно с энергетическим углем из США должно прибыть в Украину к середине сентября.

В июле сообщалось, что украинская сторона ведет переговоры о поставках угля антрацитовой группы с крупнейшей угледобывающей компанией Америки — XCOAL Energy&RESOURCES. Эта компания ведет добычу в Западной Вирджинии и Пенсильвании, продавая уголь разной твердости и антрацит, но в основном металлургическим компаниям.

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