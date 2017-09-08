На ближайшем от Горловки КПВВ пограничники задержали женщину за взятку

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

На КПВВ в Майорске представители внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с военной прокуратурой сил АТО задержали 43-летнюю гражданку Украины. Уроженка Донецкой области предоставила старшему смены пограничных нарядов неправомерную выгоду в размере 1400 гривен за беспрепятственный проезд без очереди через линию разграничения.

Несколько ранее женщина предложила офицеру отдела пограничной службы «Бахмут» схему, по которой она хотела получить проезд без очереди на собственном микроавтобусе с пассажирами через линию разграничения за денежное вознаграждение. По данному факту офицер доложил соответствующим должностным лицам в установленном порядке. На протяжении долгого времени оперативные подразделения пограничного ведомства отслеживали и фиксировали неправомерные действия гражданки. После документирования дачи взятки ее задержали.

Женщину передали сотрудникам Национальной полиции. Следственные действия по установлению подобных схем незаконного проезда через линию разграничения и попыток подкупа пограничников на других КПВВ продолжаются.