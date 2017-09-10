Фронтовая Горловка: как изменились цены на продукты

В Горловке проведен очередной мониторинг цен на продовольственные товары. За период с 28 по 1 сентября были обследованы 35 объектов торговли (магазины, супермаркеты, рынки).

Мониторинг цен на социально значимые продукты питания, реализуемые в торговой сети города, показал, что дефицита товаров нет.

За истекший период на рынках и в магазинах Горловки, в целом, существенного изменения цен на основные продукты питания не происходило. Стоимость картофеля прежняя — от 15 руб., моркови – от 22 руб., капусты белокочанной – от 10 руб., свеклы – от 18 руб., лука репчатого – от 15 руб. за килограмм. Помидоры реализуются по цене от 17 руб., а вот огурцы подорожали до 45 руб. за килограмм.

Цена на яйцо куриное — от 35 руб. за десяток, мясо птицы (тушка потрошенная) – от 106 руб./кг, цена на говядину на кости (от 250 руб./кг) и свинину на кости (от 215 руб./кг) — без изменений. Повысилась стоимость масла растительного (рафинированного) – от 62 руб. за литр, а сахар-песок подешевел — от 36 руб./кг.

Также в широком ассортименте во всех торговых объектах города продаются крупы и макаронные изделия, молочная продукция, цены на которые остаются стабильными. Стоимость крупы пшеничной и крупы перловой 9-12 руб., риса — от 40 руб., крупы гречневой — от 48 руб., макаронные изделия — от 23 руб./кг.