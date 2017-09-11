Где дороже жить – в Киеве, Донецке или Симферополе?

С начала года в регионах Украины подорожали основные продукты питания, а также транспорт и досуг – об этом свидетельствует ежемесячный мониторинг Радио Свобода. Как изменились цены на хлеб, молоко, яйца, масло, картофель, мясо, сахар, бензин, билеты на проезд и в кино ‒ журналисты отслеживало в течение года в Киеве и в Северодонецке, а также в неподконтрольных Донецке и Симферополе.

Ежемесячно СМИ выбирает для мониторинга одни и те же продукты в одних и тех же магазинах. Это официальные точки продаж, представленные торговыми сетями. Для сравнения мы выбираем популярные товары со средними ценами.

Киев

С начала 2017 года в украинской столице подорожали почти все продукты питания. Кроме того, выросли цены на бензин, билеты в городском коммунальном транспорте и даже на билеты в кино, свидетельствует мониторинг.

Лидером подорожания стала свинина: в киевских супермаркетах цена свиного ошейка с начала года выросла на 72% (то есть более чем на 2 доллара за килограмм) и сейчас превышает 149 гривен. Хлеб с начала года подорожал почти на четверть, подсолнечное масло ‒ на 10%, сахар и молоко ‒ на 9%. Картофель с января по сентябрь подорожал на 27% (несмотря на то, что с августа продолжается сбор его урожая, а это обычно способствует снижению цен). Подешевели только куриные яйца – они потеряли 2,7% своей цены.

Также в украинской столице подорожал бензин А-95 – на 5,8%. В начале года горючее стоило (в пересчете) меньше 1 доллара за литр, а сейчас его средняя цена ‒ 1 доллар 5 центов. На четверть выросла и цена билетов в коммунальном транспорте Киева. А в кино можно сходить за 110 гривен – хотя в начале года поход в кинотеатр обходился в 80 гривен с человека.

Часть продуктов питания, таких как свинина, масло, сахар, картофель и хлеб, в течение лета дешевели, но уже в сентябре начали расти в цене.

Северодонецк

В городе Северодонецк, который сейчас является административным центром освобожденной части Луганской области, динамика цен в целом повторяет киевскую: выросли цены почти на все продукты и услуги, включенные в мониторинг. Но цифры на ценниках магазинов и сейчас несколько меньше, чем в столице.

Быстрее дорожает свинина: только за последний месяц – почти на 12%, а с начала года – на 69%. Сейчас свиной ошеек в Северодонецке стоит 145 гривен за килограмм.

Цена подсолнечного масла за последний месяц не изменилась, но с начала года выросла на 3 гривны 5 копеек за литр. Сахар за месяц подорожал на 10 копеек, а с начала года ‒ на 1 гривну 45 копеек, и теперь стоит 17 гривен 40 копеек – как в Киеве.

Картофель с начала года подорожал на 35%, молоко ‒ на 27% (за последний месяц его цена не изменилась), яйца ‒ на 23% (за последний месяц ‒ на 13 копеек), нынешняя цена ‒ 26 гривен 25 копеек за десяток. Хлеб вырос в цене на 13% – сейчас он стоит 11 гривен 20 копеек. Бензин за год подорожал на 4% – один литр А-95 обходится в 26 гривен 49 копеек.

Стоимость проезда в городских автобусах Северодонецка не изменилась ‒ она по-прежнему составляет 2 гривны. Цена билета в кино ‒ 50 гривен. При этом поход в кинотеатры за месяц стал доступнее на 17% – в августе он обходился в 60 гривен с человека.

Симферополь

В крымской столице часть продуктов, товаров и услуг подорожала. Но есть и такие, цена которых снизилась или почти не изменилась.

К примеру, свинина подорожала на 4,5% за последний месяц, или на 11% с начала года – и сейчас стоит 362 российских рубля.

Цена сахара за год выросла на 10%, а литр бензина ‒ на 4%.

Зато за год не изменилась цена картофеля (22 рубля за килограмм), однако по сравнению с августом он немного подорожал ‒ на 1 рубль 30 копеек. Почти не меняется в Симферополе цена подсолнечного масла: за год оно подешевело на один рубль за литр.

Существенно подешевело только молоко – почти вдвое за год: в январе оно стоило 82,5 рубля за литр, а в сентябре ‒ 43 рубля.

На 30% подешевели яйца, на 11% ‒ хлеб.

Проезд в симферопольском троллейбусе стоит 12 рублей, а билет в кино ‒ 200 рублей: цены неизменны с начала года.

Донецк

В Донецке за год в полтора раза подорожали билеты в кинотеатр – до 150 российских рублей.

Остальные товары и услуги тоже в основном дорожают: хлеб ‒ на 20% с начала года, подсолнечное масло ‒ на 19%, молоко ‒ на 8%, сахар ‒ на 3%.

Стоимость свинины за год не изменилась: 270 рублей за килограмм. Картофель в Донецке сейчас стоит столько же, сколько и в январе: 17 рублей за килограмм, но он ощутимо подешевел по сравнению с июнем и июлем: на 13 рублей. Стоимость проезда в общественном транспорте в течение года тоже не изменилась и составляет три российских рубля.

При этом в Донецке за год стремительно подешевели яйца: на 39%, и совсем незначительно ‒ бензин марки А-95: на один рубль за литр.

Где дороже?

Самым дорогим городом с точки зрения цен на товары и услуги, весь год был и остается Симферополь. Эта тенденция сохраняется, несмотря на то, что цены там растут медленнее чем в других городах, охваченных мониторингом Радио Свобода, а многие товары даже подешевели. Здесь самые дорогие мясо, подсолнечное масло, сахар, картофель и проезд в общественном транспорте.

Киев – второй в списке по ценам на продукты и услуги: на мясо, масло, яйца, хлеб и на проезд в транспорте. В Киеве самый дорогой билет в кинотеатр – здесь он стоит 4 доллара 19 центов, а также бензин – 1 доллар 5 центов.

Самое дешевое топливо ‒ в Симферополе и Донецке: 0,73 доллара за литр А-95. Самые дорогие хлеб и молоко – в Северодонецке, самый дешевый хлеб ‒ в Симферополе. Самые низкие цены на молоко, свинину, масло и проезд в городском транспорте – в Донецке, самый дешевый картофель ‒ в Киеве.

В целом по уровню цен на продукты и услуги, включенные в мониторинг, самыми дешевыми являются Донецк и Северодонецк.

Крым.Реалии