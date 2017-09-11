Потребление антрацита за год уменьшилось на 3,5 млн. тонн

В течение года потребление антрацитовой группы угля в Украине уменьшилось на 3,5 миллиона тонн.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Министерству удалось в течение года снизить на 3,5 миллиона тонн потребления антрацита. В следующем году еще минус 3,5 миллиона тонн, а на 2019 год Украина вообще не будет нуждаться в антрацитовой группе угля», — заявил Насалик.

Министр отметил, что сейчас все проекты по модернизации государственных шахт прошли необходимые экспертизы в министерстве экономического развития и торговли.

В то же время Министерство энергетики разработало полный план использования выделенных на поддержку госшахт из бюджета миллиарда гривен, соответствующий план должен быть рассмотрен на одном из ближайших заседаний Кабинета министров Украины.

«Использование этих средств позволит увеличить по году выпуск газовой группы угля, который производится в Украине, дополнительно на 2,2 миллиона тонн», — сказал Насалик.

UAprom.info