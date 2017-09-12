Объем торговли Украины с Россией за год существенно вырос

На протяжении этого года о стабилизации экономической ситуации говорил едва ли не каждый чиновник Кабмина.

Начиная с первого квартала 2017 г. был зафиксирован рост экономики на 2,4% по сравнению с аналогичным учетным периодом 2016-го. Прогноз правительства до конца года — суммарный рост ВВП на уровне 2%. Одним из факторов, благодаря которому была достигнута стабилизация, является улучшение торговых связей с Европой. Премьер-министр Владимир Гройсман отрапортовал об увеличении экспорта товаров и услуг в ЕС за первые шесть месяцев текущего года на 22,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. На сегодняшний день суммарный объем экспорта равен 9,4 млрд долл., в том числе товаров — 8,2 млрд (рост на 26,1%), услуг — 1,5 млрд (6,4%).

Но если показатель первого полугодия 2016-го сравнивать с аналогичным периодом 2013-го (учитывая сокращение объемов экспорта за 2013–2015 гг.), то получается, что он обвалился уже более чем вдвое. То есть Украина потеряла половину своего экспорта! И нынешние оптимистичные показатели наращивания экспорта обусловлены главным образом низкой сравнительной базой (хотя общее улучшение ситуации налицо).

На днях Госстат опубликовал статистику об объемах украинской внешнеэкономической деятельности за первое полугодие 2017-го. Судя по данным, результаты уже сигнализируют об улучшении наших позиций, но в целом они не настолько радужные, как прогнозы и заявления чиновников. В частности, вопреки достижениям наших экспортеров, суммарное сальдо торгового баланса за первое полугодие остается отрицательным.

Географическая структура экспорта также не претерпела особых изменений. На данный момент его максимальный объем приходится на Россию. За ней идут Италия, Польша, Турция, Индия и Египет. Именно в эти регионы мы продали больше всего товаров за текущие шесть месяцев. Достичь таких значений смогли за счет роста объемов экспорта в среднем на 25% в эти регионы. Но вместе с этим повышается и объем импорта — на 29%.

Как видим, несмотря на санкции, объем торговли с Россией за текущий период только вырос. Украина купила в разы больше товаров по сравнению с прошлым годом. Основной объем импорта (42%) приходится на нефть и продукты ее перегонки. За анализируемый период эта статья экспорта увеличилась на 80%! Реализовать товаров в России мы смогли на 25% больше. Это касается продуктов неорганической химии, черных металлов, котлов и машин. Как видим, в нашем случае объем импорта из России зависит не от нашего желания покупать, но, скорее, от невозможности диверсифицировать поставки нефтепродуктов из других регионов.

Товарная структура экспорта не претерпела особых изменений. Наилучшую динамику роста показали животноводство и экспорт готовых продуктов животного происхождения — здесь общий объем увеличился на 50%. Хорошую динамику также демонстрируют другие сектора экономики и наращивают объемы поставок. При этом прирост (свыше 100 млн долл.) наблюдается практически во всех основных секторах экономики. За счет повышения цен на основные экспортные товары видим увеличение общего объема экспорта. Отрицательную динамику в 3% показывает только экспорт обработанной древесины.

После прошлогодней отмены акцизного сбора на авто наблюдается рост ввоза товаров этой группы. За текущий период показатель вырос наполовину. Вселяет оптимизм и увеличение объемов по группе «недрагоценные металлы и изделия из них» на 30%. Такие показатели стали возможны за счет повышения цен на металлы в последние месяцы. Думаю, эта тенденция в ближайшем полугодии сохранится.

Таким образом, общий импорт товаров составил 22,5 млрд долл., а сам торговый баланс оказался отрицательным. А само сальдо в минус 1,88 млрд долл. значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Экспорт товаров в ЕС вырос на 22% и составил 8,4 млрд долл., импорт увеличился на 29%, до 10,5 млрд. Из Европы мы закупаем довольно большое количество разных позиций. При этом экспорт ориентирован всего на несколько групп — черные металлы и руды, зерновые, жиры или масла животного или растительного происхождения.

Наше масло в целом завоевывает эту нишу уже давно за счет отсутствия экспортных пошлин в большей части ЕС. По зерновым наши экспортеры уже вошли в топ поставщиков, продав 32% общего импорта ЕС. Также мы покоряем рынок молочной продукции. На сегодняшний день 18 отечественных производств имеют возможность реализовывать «молочку» в Европе.

Более того, в этом году Украина экспортировала услуг на 5,4 млрд долл., увеличив отрыв от прошлого года на 9%, импорт услуг вырос на 7%. Следует отметить, что сальдо за этот период является положительным и составляет 2,4 млрд. Среди лидеров по-прежнему Россия с показателем экспорта в 1,8 млрд и довольно высоким положительным сальдо в 1,4 млрд. Эта цифра значительна, если сравнить, что суммарный экспорт услуг в Европу аналогичен.

Однако дальнейшие перспективы торгового баланса не совсем оптимистичны. Из-за наступления отопительного сезона вполне реально ожидать роста импорта газа для его дальнейшей закачки в хранилища, что чаще всего происходит за несколько месяцев до его начала.

Максим Пархоменко, Зеркало недели