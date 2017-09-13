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В Краматорске тариф на отопление может повыситься на 40 %

Среда, 13 сентября, 2017

Тариф на тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению в Краматорске может вырасти сразу на 40% началу нового отопительного сезона. С соответствующим ходатайством в исполком обратился директор коммунального производственного предприятия «Краматорская теплосеть» Григорий Безкоровайный с ходатайством утвердить новые тарифы на тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, — сообщает »Антикризисный медиа-центр».

Согласно проекту решения исполкома, который был обнародован на сайте Краматорского горсовета, предлагается утвердить следующие тарифы для населения: на тепловую энергию и услуги централизованного отопления 1739,12 грн. с НДС за 1 Гкал, и 51,55 грн. с НДС за 1 кв. м отапливаемой площади.

«Принятые год назад тарифы для КПП «Краматорская теплосеть» были почти на 40 процентов ниже: 1240,82 грн. за Гкал и 37,16 грн. за 1 кв. м. То есть если в прошлом отопительном сезоне за отопление двухкомнатной квартиры площадью 53 квадратных метра приходилось платить 1969 гривен ежемесячно, то с новыми тарифами придется заплатить до 2732 гривен», — пишет сайт.

Аргументируя необходимость повышения тарифов, «Краматорская теплосеть» отмечает значительное повышение минимальной заработной платы, цены на природный газ и электроэнергию.

«Краматорская теплосеть» обслуживает часть города — жителей микрорайона «Лазурный», Старого города и части Соцгорода вдоль балки Кутовой. Также поставки отопления населению Краматорска осуществляют еще «Краматорскмежрайтеплосеть» и «Краматорсктеплоэнерго». Но пока об их намерениях относительно повышения тарифов не сообщается.

ОбщеЖитие



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