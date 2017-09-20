Инженер из Горловки помогает наладить интернет-маркетинг харьковским компаниям

Для открытия компании по интернет-маркетингу нужны мощные компьютеры, роутеры, принтеры. Стоимость оборудования — около 50 000 гривен. Арендовать помещение можно в открытом пространстве коворкинга или работать из дома.

Об этом Gazeta.ua рассказала Ольга Лаврова из Горловки, которая в 2015 году открыла компанию «IMA — Интернет-маркетинг для промышленности» в Харькове.

«Сегодня даже шиномонтажка может иметь страничку в интернете. Этот вопрос успеха в бизнесе, – считает Ольга, – Руководителю нужно понимать, куда он тратит деньги, ведь сайт стоит не дешево. Для этого можно пройти бесплатные онлайн курсы».

Заказывают в основном корпоративные сайты. Стоимость от 10 до 50 000 гривен. Чтобы сайт включал все этапы продажи в компании, на его разработку тратят 2-4 месяца. Сопровождение в социальных сетях — от 5000 грн в месяц. В компании Ольги работает дизайнер, копирайтер и программист. С будущими сотрудниками знакомилась на образовательных мероприятиях.

«Не давала платную рекламу. Ищу новых клиентов на различных мероприятиях. Пишу о ценности компании и собственные на странице в Facebook. Откликаются люди, которые готовы работать вместе, а не просто дать деньги, чтобы мы все сделали за них, – делится Ольга, – Если что-то хромает на предприятии, новые технологии не помогут, а только навредят «.

Сейчас все сотрудники работают из дома. Поэтому расходы составляют только налоги и зарплаты.

«Оказалось, что харьковчане не любят приезжать друг к другу в офисы. Любят встречаться в кафе и в коворкинге, – отмечает Ольга, – Предприниматели в Харькове более открытые, создают больше консалтинговых фирм. В Горловке не было ни одного офисного бизнес-центра, было больше промышленных компаний».

Самые сложные заказы – на комплексный интернет-маркетинг. Чтобы понять, как организована работа и в чем проблема компании, Ольга встречается с новыми клиентами один раз в неделю.

«Могу вникнуть в любую сферу, потому что был свой бизнес со всеми процессами — от проектирования до производства, – рассказывает Ольга, – Мы не можем помочь тем компаниям, где вообще отсутствует маркетинг, не ведется база клиентов, нет уважения к персоналу».

В Горловке у Ольги была своя сеть магазинов по продаже и производству светотехники. За 16 лет на рынке, в компании работало 40 человек. Ничего вывезти не удалось.

«Благодаря общественным организациям прошла бесплатно дорогие курсы по интернет-маркетингу, – рассказывает Ольга, – от благотворительного фонда «Возрождение» получила 45 000 гривен на старт. Смогла приобрести технику и арендовать офис в коворкинге на несколько месяцев. Сейчас планирую выйти на международный рынок».

Светлана Олейникова из Донецкой области помогает компаниям в Киеве разрабатывать стратегии, ведет проектный менеджмент, маркетинговые исследования, организует фандрейзинг и ищет инвестиций. По каждой из тем в ее организации проводят тренинги и консультации.

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