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В «ЛНР» занижают показатели экспорта антрацита в Россию

Четверг, 21 сентября, 2017

Через подконтрольный «ЛНР» таможенный пункт пропуска «Красная могила» в Луганской области пытались вывезти вагоны с антрацитом. Объемы угля в вагонах превышали заявленные на экспорт, заявил директор «департамента борьбы с контрабандой» Сергей Ляшенко.

На экспорт отправлялся антрацит-семечка, антрацит-кулак, антрацит мелкий, антрацит-орех и антрацит-штыб. Всего на таможенном посту были задержаны 36 вагонов с углем, по оценкам «ЛНР», на сумму более 6 миллионов рублей.

«Согласно таможенной декларации на товар, заявлен уголь марки АШ (антрацит-штыб) в количестве 2,5 тысячи тонн на сумму 3,6 миллиона рублей. В ходе досмотра железнодорожных составов, заявленных на экспорт, выявлена угольная продукция марки АК, АО, АМ, АС, АШ. При проведении исследований, факт наличия угля более высокого качества подтвердился. Общая стоимость данной партии угля составила порядка 6,5 миллиона рублей», – прокомментировал Ляшенко в эфире сепаратистского «ГТРК ЛНР».

Он также сообщил, что расследованием попытки вывезти уголь занимается «МГБ ЛНР».

Международный таможенный пункт железнодорожного сообщения «Красная могила» расположен на границе с Российской Федерацией и является сопредельным к ПП в Гуково и Волошино в Ростовской области.

Уголь в обход структур «ЛНР» вывозится из Красного Луча, Антрацита и Перевальска, заявлял Игорь Плотницкий.

Добычей угля в Антраците занимается компания «Россервис». Идентификационный номер предприятия в открытых источниках «ЛНР» отсутствует. Указано, что компания зарегистрирована в городе Антрацит. В России зарегистрирована компания с аналогичным названием. В Едином госреестре юрлиц РФ местом регистрации ООО «Россервис» значится город Новочеркасск Ростовской области.

По информации «администрации» Плотницкого, в первом квартале 2017 года в Антраците и Антрацитовском районе объемы реализованной промышленной продукции снизились на 43%, удельный вес экономически активных предприятий – на 16%, а количество прибыльных предприятий уменьшилось на 13%.

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