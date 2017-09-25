Как выглядят ТРЦ Донецка. Вид изнутри

Торгово-развлекательные центры Донецка всегда были некими островками, где дончанин или любой гость города мог скрыться от серых будней и ненастной погоды за стеклянными стенами и ярким оформлением. Внутри кафе на все вкусы и кошельки, кинотеатры, боулинг, каток, детские комнаты и аттракционы, бары и рестораны. Все есть, главное, чтобы клиент платил.

Чем сегодня живут и как выглядят торгово-развлекательные центры ныне подконтрольного «ДНР» Донецка, узнавали корреспонденты «Новостей Донбасса».

«Золотое Кольцо» – это первый торгово-развлекательный центр Донецка. Сегодня основная часть его посетителей не поднимается выше нулевого этажа, через который проходит подземный переход. На этом же этаже расположены магазины обуви и одежды, магазины спортивной одежды, ювелирные салоны.

Начиная с 1 и по 4 этаж расположены кафе, бургерная, маникюрные салоны, парикмахерские, также магазины одежды, турфирма и кинотеатр.

Работы у охранника торгового центра почти нет, так как в центре на удивление мало посетителей. Этим и пользуются дети, которые устраивают себе игры в «Ладки», бегая друг за другом по этажам.

Из-за близкого соседства с еще одним торгово-развлекательным центром, «Золотое Кольцо» не выдерживает конкуренции. Поэтому многие продавцы в свободное от клиентов время проводят его в разговорах с коллегами, попивая чай или кофе.

Соседствующий с «Золотым Кольцом» ТРЦ «Континент» посещает большее количество людей, что заметно уже сразу у входа.

Работают магазины обуви, одежды, «все для дома», ювелирные прилавки, отделение «Центрального Республиканского банка», детские магазины и кафетерии.

Торгово-развлекательный центр «Грин Плаза» находиться также недалеко от двух предыдущих, всего 5 минут ходьбы.

На входе в ТРЦ посетителей встречают манекены в брендовой одежде New Balance, цена даже со скидкой в 50% вызывает головокружение. Стоимость джинсовых штанов фирмы Colin’s, как женских, так и мужских составляет от 1900 до 2600 рублей (850-1300 грн.), это при учете скидки 50%. Но для каждого свое понятие «дорого».

Из магазина сыров доносится запах пармезана и голландского, напротив варят свежий кофе. Двое посетителей кафетерия обсуждают длительность дороги, чуть позже выясняется, что разговор шел о пересечение контрольно-пропускных пунктов.

В будний день в коридорах ТРЦ не встретить много людей, но продавцы магазинов одежды говорят, что клиенты все же есть, хотя и не столько, сколько хотелось бы.

Есть и новые названия магазинов, такие как Trend Repablic (написанное через «а»).

На третьем этаже, где раньше делали суши, теперь «Пельмания» от фирмы «Геркулес».

По соседству можно заказать кофе в Che Guevara, где каждая крышка в красном цвете с пожеланием «Хорошего дня».

Один из самых отдаленных, но самых больших торгово-развлекательных центров «Донецк Сити» находится в начале Киевского района города.

В здании сосредоточенно самое большое количество кинозалов бывшего «Мультиплекс», есть каток «Фунтура» и детские аттракционы.

Стоимость сеанса катания составляет от 130 до 190 рублей (65-95 грн.), в зависимости от времени и дня недели.

Кафетерии расположенные рядом рассчитаны на посетителей катка, если их нет, то и кафетерии ничего не зарабатывают.

Будни день и особенно теплая погода не привлекают внимание к ледовому полотну – это реалии бизнеса. Как утверждают работники «Фунтуры», поток людей увеличится с наступлением холодов.

Этажи торгово-развлекательного центра сегодня выглядят так.

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