Анатолию Соловьяненко – 85 лет: иностранцы называли его «Шахтерским Герцогом», а соотечественники — «украинским соловьем»

25 сентября исполняется 85 лет со дня рождения выдающегося украинского оперного тенора.

О том, как сын шахтера с Донбасса стал артистом с мировым именем говорилось уже много раз. Анатолий Соловьяненко родился в очень певучей семье, у его отца – потомственного шахтера был прекрасный драматический тенор. Но когда Анатолий, который тоже обладал голосом большой красоты заикнулся, что хотел бы связать свою жизнь с музыкой, ему был ответ: «Сначала овладей профессией, а потом пой». После неудачной попытки поступить в Ленинградскую консерваторию последовала учеба в Донецком политехе, по окончанию которого Соловьяненко даже успел поработать в институте преподавателем по специальности начертательная геометрия. И все годы, пока он учился на технаря, Соловьяненко брал уроки вокала у солиста Донецкого оперного театра Александра Николаевича Коробейченко. Говорят, при встрече с подающим надежды певцом Коробейченко сказал ему буквально в лоб: «Из тебя может что-то получиться, но это будет стоить огромного труда». Десять лет Соловьяненко брал уроки у Александра Коробейченко и благодаря им приобрел прекрасный голос, так что можем сказать с благодарностью, с учителем Анатолию Борисовичу повезло. Этих уроков в результате хватило, чтобы, не учась ни в каких консерваториях стать народным артистом Украины и СССР, лауреатом Национальной премии Украины им. Т. Шевченко и Командором Итальянской Республики.

Дебютировал Соловьяненко на сцене Донецкой оперы в роли Герцога в опере Верди «Риголетто». Уже много позже на гастролях в Испании местные журналисты, услышав его в этой роли, окрестили украинского тенора «Шахтерский герцог». Анатолия Соловьяненко заметили и в 60-х годах отправили на стажировку в знаменитый миланский театре «Ла Скала» – этой преференции в те годы удостаивались лучшие молодые оперные голоса СССР. А дальше началась по-настоящему звездная карьера: гастроли Анатолия Соловьяненко с оглушительным успехом проходили по всему Советскому Союзу. А в 70-х годах Анатолий Борисович стал первым советским тенором, получившим приглашение петь в ведущем театре США — «Метрополитен-опера»: в течение сезона 1977/1978 годов он с большим успехом исполнил партии в операх «Кавалер роз» Р. Штрауса, «Сельская честь» П. Масканьи и «Риголетто» Дж.Верди.

За годы работы солистом Киевской оперы (с 1963 по 1994) Анатолий Соловьяненко спел 18 ведущих партий, среди которых Андрей («Запорожец за Дунаем»), Герцог («Риголетто»), Альфред («Травиата»), Тенор («Реквием»), Эдгар («Лючия ди Ламмермур»), Рудольф («Богема»), Кавардосси («Тоска») и т.д. И вот сегодня, по случаю юбилея знаменитого тенора, который отдал Национальной опере Украины три десятка лет жизни, 26 сентября в театр состоится гала-концерт, в котором примут участие симфонический оркестр, хор и солисты Национальной оперы.

В преддверии юбилея мы попросили сына легендарного артиста Анатолия Соловьяненко-младшего, которые сегодня является главным режиссером-постановщиком Национальной оперы Украины, вспомнить об отце.

ОБ ОТНОШЕНИИ К СЕМЬЕ

- Самым дорогим в жизни отца была семья. Он любил маму. Я вырос в атмосфере идеальных отношений. Ни разу не видел, чтобы родители ссорились. На нас с братом ни разу не повысили голос. Хотя у отца порой бывал такой взгляд на наши проказы, он был сильнее любого подзатыльника.

У нас в доме не было культа личности отца. Нет, мы с братом, конечно, понимали, что нельзя шалить, потому что папа — известный человек. Но для нас он был именно родным человеком, а не звездой. Когда отец репетировал, а он каждый день занимался час вокалом и час дыхательными упражнениями, мы ходили по квартире на цыпочках — так было заведено. Благодаря упражнениям отец сохранял до самой смерти хорошую вокальную форму.

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОПРОСИТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩЕ

В 1964 году отец занял второе место на конкурсе классической песни «Неаполь против всех» – это что-то вроде нынешнего Евровидения, но мирового значения. Тогда в его поддержку оргкомитет конкурса получил две с половиной тонны (!) писем со всего мира. А после конкурса один импресарио предложил ему турне на миллион долларов. Тогда это были сумасшедшие деньги, наверное, как нынешние сто миллионов. Но Госконцерт не позволил ему подписать контракт. У отца был выбор — просто попросить в Италии политическое убежище. Но дома были родители, молодая жена. И он вернулся. А когда его пригласили петь в «Метрополитен-опера», было собрано специальное совещание Политбюро. Тогда им с мамой поехать разрешили. Это сейчас все просто — молодым певцам предложение поступает, собрал чемодан и поехал.

О ЛЮБВИ К КИЕВУ И ПЕРЕЕЗДЕ В МОСКВУ

- Отец очень любил Киев, здесь был его дом. Здесь все родное, а там все чужое. Переехать в 65 лет в другую страну — эта мысль была для него невыносима. Отцу и в советские времена предлагали и гастроли за границей, и переезды. Мэр Москвы Юрий Лужков предлагал отцу переехать вместе со всей семьей, но отец сказал, что Москва — чужой город и он там жить не сможет.

О ВСЕНАРОДНОЙ ЛЮБВИ

- Отец был настолько всенародным любимцем, что ему прощали тот факт, что он не был членом КПСС. Существует всего два беспартийных лауреата Ленинской премии — Анатолий Соловьяненко и Аркадий Райкин. И народным артистом СССР отец стал, не вступая в партию, потому что был истинно народным певцом.

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