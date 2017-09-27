Фронтовая Горловка: блоггер сообщил о новых облавах на торговцев

Вслед за «маски-шоу» на центральном рынке 24 сентября, автобусы с автоматчиками днем 25 сентября побывали на оптовом рынке Горловки. Об этом на своей странице в Facebook написал горловский блоггер Никита Синицин.

По его информации, «искали украинский товар и прочие недоработки. Активно собирали штрафы и проводили показательные задержания. Многие оптовики просто не открылись».

В целом, как признаются предприниматели практически каждую неделю проходят «налеты-рейды», в ходе которых ищут к чему придраться и за что оштрафовать. Кого-то это раздражает, кто-то привык к подобному существованию.

«Рынок в городе сегодня практически единственное место где можно что-то заработать, вот и стоят торговцы на рядах. Правда, прессинг в виде налогов или штрафов делает торговлю окончательно невыгодной и многие продумывают запасные варианты. Собственно, их всего два — перейти в бюджетную сферу и получать там зарплату (для тех, у кого есть такая возможность) или выехать — для тех, у кого такой возможности нет», — рассказал Синицину один из предпринимателей.

Как говорят сами предприниматели, сегодня на центральном и оптовом рынках заняты большая часть торговых мест, на рынке «Универсам» — около 50%, а вот на рынке «Александрия» постепенно хиреет, там работают не более 30% торговых мест. На остальных рынках все еще хуже.