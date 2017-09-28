О меде, чае и других «опасных» товарах. Что делать если в сумке оказались продукты, которых нет в Перечне товаров, разрешенных к провозу через линию соприкосновения?

В конце прошлой недели к нам на Горячую линию поступали звонки с обращениями по перечню товаров, разрешенных к перемещению через линию соприкосновения. На КПВВ Майорск сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) не пропускали через линию соприкосновения в направлении неподконтрольной территории людей с товарами или продуктами.

По словам обратившихся к нам, людей не пропускали с обычными продуктами питания — чаем, медом, виноградом, грибами; а также дрелью, колесами для тачки (с чеком на 400 грн.), бойлером и т.п.

Что делать в такой ситуации, куда жаловаться? И имеют ли, в конце концов, сотрудники ГФС право отбирать эту злополучную упаковку кофе-чая-меда?

Помните, перечень и объем товаров, разрешенных для перемещения к / с гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения утвержден Приказом МинТОТ №39 от 24.03.2017, о котором мы писали. Ознакомиться с его текстом можно на сайте Верховной Рады.

Обратите внимание! Через линию соприкосновения разрешено перемещать товары ( кроме личных вещей и подакцизных товаров ), суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 000 гривен и суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека согласно Перечню в ручной клади и / или сопровождаемом багаже автомобильным транспортом.

Нужно понимать, что если товара, который Вы провозите действительно НЕТ в Перечне МинВОТ, то представитель ГФС имеет право расценивать провоз такого товара как нарушение действующего законодательства и привлечь к ответственности по статье 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. То есть, составить протокол административного нарушения при 2-х свидетелях и акт передачи товара, изъять товар на хранение до решения суда. И Вы должны быть готовы, что по решению суда вам придется заплатить штраф за такое административное нарушение от 170 до 1700 грн.

По факту людям приходится просто выбросить чай-кофе из сумки, чтобы спокойно пройти.

Если все же вы хотите в дальнейшем оспаривать в суде действия сотрудника ДФС (ну, например, в перечне ЕСТЬ товар, который вы провозите, а вас все равно не пропускают и вынуждают выбросить элементарные продукты/вещи), то:

вызывайте начальника смены на КПВВ и руководителя подразделения ГФС — сообщить им о несоответствии требования их подчиненных действующему законодательству и требовать пропуска;

требуйте составления административного протокола представителем ГФС в соответствии со статьей 204-3 КУоАП.

Протокол должен быть составлен в присутствии 2-х свидетелей.

В протоколе обязательно должны быть указаны: данные лица, составившего протокол, сведения о лице,которое привлекается к ответственности (т.е. вы), место, время совершения и содержание административного правонарушения (обратите внимание что-бы верно было указано что именно и в каком количестве вы перевозили), нормативный акт, предусматривающий ответственность и тому подобное. Вам обязательно должны дать копию этого протокола, и только после этого сотрудники фискальной службы могут изымать товар. О самом изъятии составляется отдельный протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении и дополнительно составляется акт приема-передачи на ответственное хранение товарно-материальных ценностей.

Ваша подпись в протоколе обязательна! Протокол — единственный документ, по которому суд будет разбираться в обстоятельствах изъятия. Очень важно внимательно его прочитать, обращая внимание на дату, время и изложенные детали. Если не согласны с чем-то, так и напишите в протоколе – там для этого должно быть отведено место. Перечеркните все пустые места в протоколе.

В дальнейшем дело будет рассматриваться судом по месту совершения правонарушения, например, если это КПВВ «Майорск» — Артемовский горрайонный суд Донецкой области. По результатам рассмотрения дела и вынесения решения в пользу лица — товар будет возвращен.

Что же делать человеку в такой абсурдной ситуации?

Мы рекомендуем проявить свою гражданскую позицию и позвонить:

на Правительственную Горячую линию 15-45 и сообщить об ограничении конституционных прав человека на свободу передвижения по территории Украины, а также выразить желание, чтобы Перечень товаров, разрешенных к провозу был пересмотрен;

на Горячую линию Государственной фискальной службы Украины 0 800 501 007 (при автоответе набрать 4) и потребовать, чтобы Фискальная служба инициировала пересмотр и расширение перечня товаров к провозу, а также сообщить о нарушениях сотрудников ведомства;

на Горячую линию “Донбасс СОС” 0 800 309 110. Мы зафиксируем Вашу ситуацию для дальнейшей работы и обращений к государственным органам и международным организациям.

Хотим обратить ваше внимание на такой момент. Весной мы обращались к ГФС с проблемой провоза вещей на авто. В ответе от ГФС в том числе был такой абзац: “до ДФС скарги або повідомлення про факти порушень її співробітниками в межах КПВВ не надходили”. Поэтому без ваших обращений намного сложнее заставить двигаться бюрократическую махину.

Если у вас возникают дополнительные вопросы, вы всегда можете обратиться за помощью на нашу Горячую линию 0 800 309 110. Также можно написать нам в юридическую онлайн приемную: , записаться на прием к юристу в г. Киев или к юристам, работающим по направлению дорожного коридора «Горловка – Бахмут» по контактному номеру 063 300 72 84 .

Донбасс SOS