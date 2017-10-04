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Насосная станция попала под обстрел

Среда, 4 октября, 2017

Сегодня, 4 октября, около 8 час. подверглась обстрелу насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Как сообщили в пресс-службе компании «Вода Донбасса», на территории насосной станции зафиксировано несколько попаданий снарядов — возле гаража, бомбоубежища, автозаправочной станции, осколками повреждены автомобили.

Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода — важнейший объект системы водоснабжения региона, через который вода из канала Северский Донец-Донбасс поступает на 5 фильтровальных станций: Донецкую (водоснабжение населенных пунктов: Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватая, Верхнеторецкое, Васильевка, Красный Партизан), Красноармейскую (водоснабжение населенных пунктов: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселков городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; сел: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую (водоснабжение населенных пунктов: Волноваха, Докучаевск, Угледар, Новотроицкое, Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное) Мариупольские № 1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).



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