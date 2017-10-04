В «ДНР» пытались провезти товары на сумму около 40 тысяч грн.

Через ближайший от Горловки контрольный пункт въезда-выезда незаконно пытались провезти продукты и зарядное устройство на сумму 40 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, вчера пограничники Краматорского отряда на КПВВ в Майорске остановили автомобиль, на котором граждане пытались незаконно перевезти товары через линию разграничения.

Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили масло, сыр и устройство для зарядки аккумулятора общей стоимостью 40 тысяч гривен. Все обнаруженное было передано сотрудникам ГФС.