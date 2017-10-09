В Горловке автобусный маршрут № 2 продлили до ж/м Комсомольский

По новому маршруту автобус начнет следовать с завтрашнего дня.

Теперь конечный остановочный пункт автобусов переносится с ж/м Строителей в ж/м Комсомольский. Как говорится в сообщении, сделано это с целью улучшения качества транспортного обслуживания жителей.

«Сейчас у двойки график движения с интервалом в 6 минут, мы рассчитываем выйти на 9 минут. В планах до конца года продлить маршрут двойки до Бессарабки. Мы также усилим третий маршрут троллейбуса – в планах выйти на 10-минутный интервал», — пояснил нововведения И.Приходько.