На Донбассе продлили на год особый порядок самоуправления

Закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», которым продлевается на год действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вступил в силу.

Закон опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос України» 10 октября.

Он вступает в силу со дня его опубликования.

Таким образом, действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса продлено до 10 октября 2018 года.

Данный закон действует с 18 октября 2014 года, однако в силу вступила только его первая статья, которая предусматривала временное введение на три года особого порядка в отдельных районах, городах, поселках и селах, которые определяются решением Рады.

При этом остальные статьи закона не вступили в силу: об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления; об участии органов местного самоуправления в назначении руководителей органов прокуратуры и судов; о возможности заключения с органами местного самоуправления соглашений об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов; об особой государственной поддержке по восстановлению промышленности и инфраструктуры; о развитии трансграничного сотрудничества отдельных районов с Россией; о создании отрядов народной милиции в отдельных районах.

Эти положения закона не вступили в силу, поскольку законом определено, что они начнут действовать со дня вступления в полномочия органов местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, избранных на внеочередных выборах, проведенных в соответствии с законодательством Украины при соблюдении международных стандартов их проведения, соблюдения при этом прав человека и ряда других условий.

Закон, вступивший в силу 10 октября, предусматривает введение особого порядка еще на год, однако в документе оговорено, что он вступит в силу исключительно после выполнения всех условий, прописанных в заключительных положениях закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», особенно в части, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

В преамбуле вступившего в силу закона отмечается, что он принимается с целью создания необходимых условий для продолжения процесса мирного урегулирования и создания необходимых условий для развертывания в отдельных районах миротворческой операции Организации Объединенных Наций.

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