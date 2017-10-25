На территории «ДНР» уже затоплены 18 шахт — Тука

Восемнадцать шахт уже затоплены на той части территории Донецкой области, которая находится под контролем «ДНР».

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на пресс-конференции в Киеве во вторник, — сообщает »Интерфакс-Украина».

«На Донетчине уже 18 шахт затоплено, еще 12 — в стадии затопления. Все они занимались добычей угля антрацитовой группы, то есть восстановить их работу невозможно, поскольку инвестировать придется больше, чем потом получать выгоду с этих шахт», — отметил Тука.

Также он призвал не спекулировать на вопросе отделения Донбасса из-за высоких затрат на его реинтеграцию.

ОстроВ