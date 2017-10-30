Фронтовая Горловка: как изменились цены на продукты

На днях в Горловке был проведен очередной мониторинг цен на продовольственные товары, в ходе которого представители власти «ДНР» обследовали три десятка объектов торговли (магазины, супермаркеты, рынки).

В целом, отмечается, что существенного изменения цен на основные продукты питания не происходило. Стоимость картофеля — от 13 руб., моркови – от 19 руб., капусты белокочанной – от 9 руб., свеклы – от 18 руб., лука репчатого – от 13 руб. за килограмм. Дорожают свежие помидоры и огурцы — теперь они реализуются по цене от 80 руб. В свою очередь, лимоны сейчас стоят от 84 руб, апельсины — от 100 руб., а яблоки — от 35 руб. за килограмм.

Стабильна цена на куриные яйца — от 42 руб. за десяток, мясо птицы (тушка потрошенная) – от 100 руб./кг, подросла цена на говядину на кости — от 250 руб./кг), а вот на свинину на кости, согласно информации, даже несколько снизилась (от 200 руб./кг). Стоимость масла растительного (рафинированного) – от 56 руб. за литр, сахар-песок — от 30 руб./кг.

Также в широком ассортименте во всех торговых объектах города продаются крупы и макаронные изделия, молочная продукция, цены на которые остаются стабильными. Стоимость крупы пшеничной и крупы перловой 8-12 руб., риса — от 42 руб., крупы гречневой — от 40 руб., макаронные изделия — от 22 руб./кг.

В свою очередь, в соцсетях горловчане, комментируя новость о мониторинге, подчеркивают, что в реальности цены на качественные продукты намного выше.