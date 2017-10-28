В районе ДФС вновь стреляли

Как сообщили в «ДНР», окрестности Донецкой фильтровальной станции в пятницу попали под обстрел, часть персонала эвакуирована.

«Около 15:30 начался обстрел окрестностей ДФС. В этот момент на объекте дежурили две смены, одна из которых в срочном порядке была эвакуирована, еще одна смена персонала осталась на рабочих местах», — говорится в сообщении со ссылкой на представителя компании «Вода Донбасса».

В то же время на сайте пресс-службы предприятия в ленте новостей инцидент не упоминается.