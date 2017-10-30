Как живут люди на линии разграничения

Жительница Майорска Оксана Смирнова рассказала, каково это — пытаться вести обыденную жизнь, когда крыши домов изрешечены пулями, а обстрелы не считаются уважительной причиной для опоздания на работу.

Артиллерию слышат даже глухие

Оксана Юрьевна живет не просто в «серой зоне», а на передней ее части — под Майорском. Женщина рассказала, что, несмотря на обстрелы, ходит на работу, как и все местные жители. Для них это не подвиг, а необходимость. Из-за постоянного нахождения под обстрелом дома изрешечены пулями.

«Дом там уже в очень плохом состоянии. Латаем, латаем. Слава богу, не попало прямого [снаряда]. А так мелкие дырки. Не знаем, чем заделывать <…> Работаю я на квартале, езжу сутки через двое, ребенок в Донецке учится [в спецшколе], потому что он глухой. Раз в две недели я его забираю, потому что чаще нельзя».

Под Майорском стреляют каждый день. «А когда у нас перерывы бывают?» — усмехнулась Оксана. Однако звуки взрывов перестали пугать местных. Да и ребенок Смирновой не боится «артиллерийской симфонии». Война почти не сказалась на его психике. «У меня ребенок не слышит, говорит: мама, там бахнуло. Он слышит уже вот эти волны», — поделилась мать.

Город между двух огней

Майорск находится в Донецкой области рядом с Горловкой. Неподалеку — контрольно-пропускной пункт «Майорск», где постоянно огромные очереди из машин. 26 октября с 05:00 по 14:20 контроль прошли только 20 машин. Однако есть и «блатные», кто за деньги проскакивает вне очереди. По словам пограничников, водители дают по 500–600 гривен за более быстрый проезд.

В пятницу, 27 октября, житель Горловки рассказал, что из Артемовска автоочередь растянулась почти на километр и очень медленно движется. На паспортном контроле по состоянию на 10:00 было 150 машин, а автомобилей льготников — 20.

В самом Майорске и ближайшей области часто происходят несчастные случаи и взрывы. 7 июля два человека подорвались между Майорском и Зайцево. Мужчина скончался на месте, а женщина получила тяжелые травмы.

Некоторое время спустя, 28 августа, появились сообщения о взаимном обстреле КПП «Майорск» с двух сторон. На следующий день снова был обстрел, в результате которого никто не пострадал. Потом сообщение о столкновении в сентябре — под ударом снова оказался КПП. Киев и Донецк обвинили друг друга в нападении. Каждый, что обе стороны использовали гранатометы и стрелковое оружие. Причем атака продолжалась больше часа.

Пропускной пункт дважды попадал под обстрел 20 сентября. Спустя 11 дней было совершено очередное нападение. В помещении для оформления документов нашли пуля калибра 7,62 миллиметра. Жертв не было.

В этом месяце, 16 октября, 34-летняя женщина подорвалась на растяжке возле Майорска. Она сошла с дороги в лесополосу, где наткнулась на растяжку. Женщина получила травмы, но выжила.

Последнее сообщение об обстреле появилось 23 октября. Как утверждает украинская сторона СЦКК ОБСЕ, в результате обстрела несколько пуль повредили палатку, предназначенный для обогрева гражданского населения.

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