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Луганску перекрыли воду

Среда, 8 ноября, 2017

Как сообщают интернет-издания, ООО «Луганское энергетическое объединение» обесточило Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала из-за задолженности, якобы, образовавшейся за счет неплатежей со стороны «ЛНР».

Именно эта насосная станция обеспечивает водой большую часть неподконтрольной территории Луганской области. По некоторым данным, обесточивание произошло по причине задолженности водоканала перед «ЛЭО», которая образовалась за счет «ЛНР». По состоянию на 6-е ноября долг составлял почти 157 млн. гривен и продолжает расти.

В то же время в самопровозглашенной республике утверждают, что обесточивание Петровского водозабора Попаснянского водоканала не повлияет на водоснабжение Луганска. Как заявили в «Луганскводе», у города есть альтернативные источники водоснабжения.

«На Луганск (отключения) никак не повлияют, повлияют частично на населенные пункты Славяносербского района, но до конца недели мы эту проблему закроем, то есть они без воды не останутся», — говорится в сообщении.



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