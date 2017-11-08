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Фронтовая Горловка: исторический музей отметил свой 60-летний юбилей

Среда, 8 ноября, 2017

Музей, хранящий социальную, трудовую, культурную память нашего города, и сам прошел долгий путь развития и стал свидетелем нескольких исторических этапов. Собственная история музея, основанного в 1957 году, насчитывает уже шесть десятилетий.

В понедельник, 6-го ноября коллектив учреждения собрал вместе разные поколения работников культуры, коллег из Горловки, а также Ясиноватой и Енакиево, преподавателей и просто друзей, чтобы отметить 60-й день рождения музея.

Его нынешние сотрудники рассказали о дне сегодняшнем, о новых наработках в традиционных видах просветительной деятельности, об освоении виртуального пространства и качественно новых видах деятельности и сферах применения музейных разработок. Гости, в свою очередь, поделились своим видением роли музея истории в культурной жизни города, воспитании молодежи и внесения живых ноток в изучение истории Горловки, а также вручили подарки.

Кроме того, своими воспоминаниями во время праздника поделились Галина Коломиец, которая в течение 13-ти лет была директором музея, и Тамара Хархадинова, возглавлявшая отдел культуры вплоть до 2013-го года. 

 



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