МВД предложило ввести фото- и видеофиксацию на дорогах и увеличить штрафы

Глава МВД Арсен Аваков предложил Верховной Раде принять принять пакет законопроектов в сфере безопасности дорожного движения. Об этом он заявил на специальном заседании Кабинета министров, пишет «Интерфакс Украина».

1. Фото- и видеофиксация на дорогах

По примеру Польши закрепить на законодательном уровне фото- и видеофиксацию нарушений ПДД.

2. Ограничение скорости на дорогах с 60 до 50 км/ч

Ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60- до 50 километров час.

- Простое сравнение: при скорости 60 км/ч — остановочный путь составляет 55 метров, а вероятность летального исхода при столкновении с пешеходом — 82%. Зато при скорости 50 км/ч — остановочный путь составит 40 метров, а вероятность летальных исходов снизится до 20%, — пояснил Аваков.

3. Увеличение штрафов за превышение скорости в 20 раз

Увеличить штраф за превышение скорости в шесть раз — с 540 до 3400 тысяч гривен.

В-четвертых, ужесточить максимальную ответственность для водителей, которые совершили ДТП со смертельным исходом — с 10 до 12 лет лишения свободы.

4. Увеличение штрафа за вождение без прав

В 20 раз увеличить штраф за управление автомобилем без прав. Он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение — 40 800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года — 40 800 гривен.

- Страх у таких людей, которые сознательно садятся за руль, зная, что они вообще не имеют права управления транспортным средством, минимальный, поскольку худшее, что для них будет в случае остановки полицией, — это штраф в размере 510 гривен. Мы предлагаем штрафы за эти правонарушения приравнять к размерам взысканий за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, — отметил Арсен Аваков

5. Уменьшение срока действия водительских прав

Установить двухгодичный срок водительского удостоверения, полученного впервые.

- Следующее наше предложение – внести изменения в порядок выдачи удостоверений водителя, которыми предусмотреть, что сроки действия водительского удостоверения, которое получила лицо впервые, составляет два года. Если в течение этих двух лет лицо совершает не больше двух админнарушений в сфере безопасности дорожного движения или не поступит вообще, то после окончания срока ей выдается удостоверение сроком на 30 лет без сдачи дополнительных экзаменов, — сказал Аваков.

6. Увеличение уголовной ответственности за ДТП

При совершении ДТП во время которого люди получили телесные повреждения — наказывать лишением свободы на срок до трех лет с лишением прав от 3 до 5 лет. За ДТП со смертельным исходом — срок от 7 до 12 лет с лишением прав от 5 до 10 лет.

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