Украина лидирует по росту цен на продукты в Европе

Потребительская корзина украинцев подорожала более чем на 15%.

Украина стала лидером по повышению цен на продукты среди стран Европы. Об этом сообщает телеканал 2+2.

Как отмечается, за год потребительская корзина украинцев подорожала более чем на 15%.

В этом году лидером подорожания стало сало. По данным государственной статистики, цена на национальный продукт выросла на 67%, свинины на 47%. Говядина прибавила в стоимости 34%, а курятина подорожала на 32%.

Эксперты объясняют это тем, что сейчас в Украине наиболее низкое поголовье крупного рогатого скота и свиней за все годы независимости.

Кроме того, молочные продукты подорожали в среднем на 30%. Хлеб вырос в цене на 20%.

Эксперты констатируют, что цены на продукты в Украине растут быстрее, чем инфляция, пенсии и зарплаты. Цены на отечественные продукты уже вплотную приблизились к ценам на европейские. Единственное, что подешевело — это гречка: она снизила цену почти на четверть.

Цены на сахар, яйца и растительное масло практически не изменились.

Корреспондент