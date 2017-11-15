Попытки незаконного провоза товаров и денег через КПВВ продолжаются

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на ближайшем от Горловки КПВВ только за последние несколько дней были зафиксированы несколько подобных случаев.

Так, в районе Майорска в «серую зону» проследовали два пустых автомобили «Mercedes» и «Volkswagen», где были загружены товарами народного потребления.

Однако пограничный наряд это заметил и вернул их назад на КПВВ для дальнейшего осмотра, о чем было сообщено сотрудникам ГФС и Нацполиции.

Также, при осмотре автомобиля «Opel», двигавшегося в сторону Горловки, было обнаружено около 20 тысяч гривен. Нарушитель и выявленные средства переданы сотрудникам Нацполиции для принятия правового решения.

А служебная собака учуяла в кармане куртки водителя автомобиля ВАЗ маленький пакетик с сухой травой (предположительно — конопля).