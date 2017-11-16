Фронтовая Горловка: компания «Вода Донбасса» отчиталась о выполненных работах

Специалистами Горловского ПУВКХ завершены сложные работы по чистке приемного резервуара канализационной насосной станции №3.

КНС №3 введена в эксплуатацию в 1963-м году. В процессе работы насосной станции без механических граблей для задержания бытового мусора произошло заиливание и осаждение ила, а также твердых фракций на дне приемного резервуара. Его чистка не проводилась с 1998-го года.

Как говорится в сообщении пресс-службы компании, учитывая, что это работы повышенной опасности для их выполнения была привлечена бригада водолазов подводно-технических работ управления «Донбассводоремонт». При обследовании подводной части приемного резервуара было установлено, что залегание ила составляет более 60% от объема камеры, резервуар заполнен мусором и песком. В результате проведенных работ резервуар был прочищен, что позволило увеличить его объем.