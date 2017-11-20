Украина не смогла воспользоваться китайским кредитом на 3,656 млрд. долларов

Государственный банк развития Китая сообщил «Нафтогаз Украины» о завершении генерального кредитного соглашения на сумму 3656000000 долларов от 25 декабря 2012 года.

По условиям соглашения, гарантированной государством, проекты под кредитные средства должны быть переданы банка до 25 июня 2017 года. Из-за задержки с получением согласований от украинских государственных органов, в июне «Нафтогаз» согласовал с китайской стороной очередной перенос этого срока до 1 августа 2017 года, — говорится на сайте «Нафтогаза».

Однако согласования были предоставлены украинской стороной только в октябре 2017 года, и материалы поступили в банк после утвержденного срока.

В результате банк сообщил «Нафтогаза» о невозможности обработки полученных документов и, соответственно, о завершении кредитного соглашения 2012 года.

Несмотря на завершение этой кредитной сделки, Банк развития КНР отметил, что готов продолжать сотрудничество с «Нафтогазом» по новым проектам. Сейчас представители компании ведут переговоры с банком относительно формата работы, который бы требовал меньшего количества согласований государственными органами.

«Мы довольны результатами работы китайских компаний с предприятиями группы» Нафтогаз «, в частности с компанией» Укргаздобыча «, и надеемся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с» Нафтогазом «, — цитирует пресс-служба слова канцелярии по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Украине.

Напомним, 25 декабря 2012 года между «Нафтогазом» и Госбанком развития Китая было подписано генеральное кредитное соглашение по финансированию проектов замещения газа углем на сумму 3656000000 долларов, что было обеспечено государственными гарантиями, предоставленными Министерством финансов Украины. Условиями соглашения изначально предполагалась реализация таких инвестиционных проектов, как модернизация Северодонецкого ТЭЦ (перевод с природного газа на водоугольное топливо) и строительство трех заводов (Северодонецк, Горловка, Одесса) по производству синтез-газа — сырья для производства азотных удобрений.

Однако начало боевых действий невозможным реализацию согласованных проектов, поэтому украинская власть начала искать новые. В 2016 году сообщали о планах профинансировать за китайские деньги модернизацию систем индивидуального отопления в частных домах малообеспеченных потребителей, строительство ТЭС в Киеве и Львовской области для сокращения импорта газа и закупку оборудования для увеличения добычи газа «Укргаздобычи».

Срок действия китайской кредитной линии должен был составлять 19 лет, включая 5-летний льготный период по выплате тела кредита.

iPress