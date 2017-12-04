В Донецкой области катастрофическая ситуация со смертностью новорожденных

Смертность младенцев во время родов в Донецкой области выше средней по Украине.

Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения ДонОГА Наталья Филиппова.

По ее словам, 63% из умерших составляют дети, родившиеся с весом меньше, чем полтора килограмма.

«По сравнению с прошлым годом, количество умерших малышей уменьшилось и составляет девять случаев на одну тысячу новорожденных. Однако, несмотря на тенденцию к уменьшению, уровень смертности на Донетчине до сих пор превышает общегосударственный показатель», — рассказала Филиппова.

Depo.Донбасс



