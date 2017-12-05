Украинцам составили новое меню: детям меньше калорий, а в офисах — больше мяса

7 декабря в Украине вступят в силу новые нормы питания для населения (см. инфографику), которые не менялись с 1999 года. Позже на их основе должны сформировать потребительскую корзину, которая станет основанием для прожиточного минимума (сейчас он составляет 1624 грн, а с 1 декабря будет 1700). Эксперты говорят, что показатели приблизили к нормам правильного питания, однако вряд ли чиновники учтут их полностью.

Калории не трогали, жиры добавили

Калорийность рациона взрослых украинцев не изменилась, однако пересмотрели соотношение белков, жиров и углеводов. Так, и мужчинам, и женщинам трудоспособного возраста добавили белков и жиров, а вот количество углеводов уменьшили (см. графику). Пенсионерам же, наоборот, уменьшили количество белков и жиров, а углеводы остались на прежнем уровне.

А вот детское питание урезали в калориях. Возможно, это связано с проблемой детского ожирения, которая все более актуальна для Украины. К примеру, если раньше дети от 4 до 6 лет должны были потреблять 2000 килокалорий в день, то теперь — только 1700.

Что касается минеральных веществ и витаминов, то для взрослых украинцев тут ничего не поменялось, кроме того, что вдвое увеличили норму витамина Д — с 2,5 до 5 микрограмм в сутки. А женщинам добавили еще и магния — с 350 до 500 мг.

Нормы для здоровья

В целом диетологам новые нормы питания нравятся больше, чем старые — говорят, что они более способствуют сбалансированному питанию. По словам столичного диетолога Сергея Антонюка, недостаток жиров грозит сбоями в гормональной, нервной системах, белка — замедлением восстановительных и умственных процессов, переизбыток углеводов — ожирением.

При этом эксперт говорит, что данные в таблице усредненные и по ним нельзя рассчитывать питание для всей страны. «Все люди разные, у одних процессы в организме идут быстрее, у других медленнее», — говорит Антонюк. «Чтобы придерживаться новых норм, питание должно быть более качественным — для получения достаточного количества белка нужно употреблять в пищу рыбу, нежирное мясо птицы, кролика, телятину, а также яйца и молочные продукты и не забывать об овощах и фруктах», — рассказал «Вестям» диетолог Андрей Омельченко. По данным диетологов, суточная потребность в белках для молодого человека, по новым нормам, составит около 400 г мяса или рыбы, около 90 г оливкового масла и почти кило гречневой каши. А стало быть, и корзина подорожает.

Что касается женщин, то сейчас 30% украинок страдают избыточным весом и указанные нормы калорий для них слишком высокие, говорят диетологи.

Слишком дорого

Для детей же калории, как правило, не важны, поэтому их уменьшение диетологи считают нормальным. «Для них важнее наличие большего количества белков и жиров, так как растущему организму эти вещества нужны для развития внутренних органов», — рассказал нам диетолог Алексей Ворошилов.

Как рассказал «Вестям» экономист Александр Охрименко, потребность пересмотра норм питания, которые впоследствии должны учитывать при расчете потребительской корзины, назрела давно. Но эксперт сомневается, что в итоге нормы при переносе в «корзину» не будут искажены. «Их учитывают, но ими не руководствуются», — говорит Охрименко. По мнению эксперта, если при составлении потребительской корзины чиновники поймут, что сумма получается слишком высокой, то на рекомендации могут закрыть глаза.

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