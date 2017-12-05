Украинцам составили новое меню: детям меньше калорий, а в офисах — больше мяса

Вторник, 5 декабря, 2017
7 декабря в Украине вступят в силу новые нормы питания для населения (см. инфографику), которые не менялись с 1999 года. Позже на их основе должны сформировать потребительскую корзину, которая станет основанием для прожиточного минимума (сейчас он составляет 1624 грн, а с 1 декабря будет 1700). Эксперты говорят, что показатели приблизили к нормам правильного питания, однако вряд ли чиновники учтут их полностью.
Калорийность рациона взрослых украинцев не изменилась, однако пересмотрели соотношение белков, жиров и углеводов. Так, и мужчинам, и женщинам трудоспособного возраста добавили белков и жиров, а вот количество углеводов уменьшили (см. графику). Пенсионерам же, наоборот, уменьшили количество белков и жиров, а углеводы остались на прежнем уровне.
А вот детское питание урезали в калориях. Возможно, это связано с проблемой детского ожирения, которая все более актуальна для Украины. К примеру, если раньше дети от 4 до 6 лет должны были потреблять 2000 килокалорий в день, то теперь — только 1700.
Что касается минеральных веществ и витаминов, то для взрослых украинцев тут ничего не поменялось, кроме того, что вдвое увеличили норму витамина Д — с 2,5 до 5 микрограмм в сутки. А женщинам добавили еще и магния — с 350 до 500 мг.
В целом диетологам новые нормы питания нравятся больше, чем старые — говорят, что они более способствуют сбалансированному питанию. По словам столичного диетолога Сергея Антонюка, недостаток жиров грозит сбоями в гормональной, нервной системах, белка — замедлением восстановительных и умственных процессов, переизбыток углеводов — ожирением.
При этом эксперт говорит, что данные в таблице усредненные и по ним нельзя рассчитывать питание для всей страны. «Все люди разные, у одних процессы в организме идут быстрее, у других медленнее», — говорит Антонюк. «Чтобы придерживаться новых норм, питание должно быть более качественным — для получения достаточного количества белка нужно употреблять в пищу рыбу, нежирное мясо птицы, кролика, телятину, а также яйца и молочные продукты и не забывать об овощах и фруктах», — рассказал «Вестям» диетолог Андрей Омельченко. По данным диетологов, суточная потребность в белках для молодого человека, по новым нормам, составит около 400 г мяса или рыбы, около 90 г оливкового масла и почти кило гречневой каши. А стало быть, и корзина подорожает.
Что касается женщин, то сейчас 30% украинок страдают избыточным весом и указанные нормы калорий для них слишком высокие, говорят диетологи.
Для детей же калории, как правило, не важны, поэтому их уменьшение диетологи считают нормальным. «Для них важнее наличие большего количества белков и жиров, так как растущему организму эти вещества нужны для развития внутренних органов», — рассказал нам диетолог Алексей Ворошилов.
Как рассказал «Вестям» экономист Александр Охрименко, потребность пересмотра норм питания, которые впоследствии должны учитывать при расчете потребительской корзины, назрела давно. Но эксперт сомневается, что в итоге нормы при переносе в «корзину» не будут искажены. «Их учитывают, но ими не руководствуются», — говорит Охрименко. По мнению эксперта, если при составлении потребительской корзины чиновники поймут, что сумма получается слишком высокой, то на рекомендации могут закрыть глаза.