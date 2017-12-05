Фронтовая Горловка: в поддержку онкобольных детей состоится благотворительная акция

«6 декабря в городе будет организован концерт, в ходе которого планируется собрать пожертвования на помощь онкобольным детям.

«В среду, 6 декабря, в Горловке на базе дворца детского и юношеского творчества пройдет акция в рамках проекта «Творчество ради жизни», основной целью которого является поддержка детей, проходящих лечение тяжелых заболеваний и перенесших их», — говорится в сообщении «ДНР».

В ходе мероприятий состоятся выступления молодежных творческих коллективов. Во время концерта, будут собраны пожертвования, на которые впоследствии будут закуплены лекарственные средства для проходящих лечение от онкозаболеваний детей Горловки.