Замена водовода в Горловке

Специалистами Горловского ПУВКХ были проведены работы по замене участка трубопровода протяженностью 108 м.

Как сообщили в пресс-службе компании «Вода Донбасса», трубопровод, подающий питьевую воду на административно-бытовой корпус центральных очистных сооружений на ул. Оленина, а также на дачные кооперативы, эксплуатируется с 1972 года. Со временем стальная труба диаметром 100 мм пришла в негодность, вследствие чего образовались многочисленные утечки воды.

В итоге участок трубы протяженностью 108 м заменили на полиэтиленовый трубопровод диаметром 110 мм, установили задвижки и пожарный гидрант.