«Шахтер» в Лиге чемпионов: с кем играет, где смотреть?

Сегодня, 6-го декабря, в Харькове состоится последний матч группового турнира, исход которого определит дальнейшую судьбу горняков — будут они выступать весной в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Для того, чтобы попасть в 1/8 финала главного европейского турнира необходимо обыграть «Манчестер Сити» или свести встречу к ничьей. В случае поражения «Шахтер» отправится в 1/16 финала Лиги Европы. Впрочем, даже проиграв, дончане могут остаться на втором месте, если «Наполи» в гостях не одолеет «Фейеноорд».

Группа F:

«Манчестер Сити» — 15

«Шахтер» — 9

«Наполи» — 6

«Фейеноорд» — 0

Прямая трансляция решающего поединка запланирована на телеканалах «Украина» и «Футбол 2», начало — в 21.45. Не пропустите!