Фронтовая Горловка: должников за газ начали отключать от системы газоснабжения

В горловском управлении по газоснабжению и газификации заявили, что в «ДНР» разрешено отключение потребителей-должников от системы газоснабжения.

«С сентября по декабрь этого года, было отключено от системы газоснабжения 59 абонентов, имеющих задолженность за использованный природный газ. Сумма долга по указанным абонентам превысила 2,5 млн. руб. Работы по отключению должников будут продолжены и в декабре», — говорится в сообщении УЖКХ.

В то же время должникам предлагают заключить договор на погашение задолженности. Во избежание отключения необходимо своевременно вносить оплату за использованный природный газ, а для решения вопроса по уже имеющейся задолженности обратиться в абонентскую службу горгаза.