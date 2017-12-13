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В расходах США на оборону заложены 350 млн. долларов для Украины

Среда, 13 декабря, 2017

Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны в сумме 692 млрд. долларов на 2018-й год.

Военная помощь Украине предполагается в размере 350 млн. долларов. Из этой суммы половина будет выделена лишь в том случае, если США устроят результаты реформ в военной сфере.

Отмечается, что средства оборонного бюджета США позволяют использовать на потребности реабилитации в американских медицинских учреждениях раненных украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления возможностей воздушных и военно-морских сил Украины.

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», – говорится в сообщении.

Следует отметить, что оборонный бюджет США самый большой в мире. В прошлом году мировая доля оборонных расходов Соединенных Штатов составляла 36% (611 млрд. долларов).



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