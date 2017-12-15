Сколько материальной помощи получили переселенцы в ноябре

«Слово и Дело» продолжает отслеживать, как выплачивается материальная помощь внутренним переселенцам: наши аналитики решили сравнить, сколько платили переселенцам в ноябре 2017 и 2016 годов.

В общей сложности в ноябре этого года переселенцам выплатили 214 миллионов гривен, что на 25 миллионов меньше, чем в ноябре прошлого года.

При этом пятерка лидирующих по объемам выплат областей за год не изменилась – на первом месте остается Донецкая область, в которой за прошедший месяц выплатили почти 54 миллиона гривен, что на 2,9 миллиона меньше показателя прошлого года.

Второе место традиционно занимает столица: в Киеве выплаты переселенцам за ноябрь составили 28 миллионов гривен – на 10 миллионов меньше ноября 2016-го.

Третье место по выплатам удерживает Харьковская область, в которой помощь внутренне перемещенным лицам составила 22,3 миллиона гривен, что на 3,4 миллиона меньше прошлогоднего показателя.

Четвертое и пятое места по объему выплат занимают Днепропетровская и Луганская области. В них в этом году переселенцы получили 16,7 и 16,3 миллиона гривен соответственно, причем матпомощь в Днепропетровской области уменьшилась на 2,6 миллиона, а в Луганской снизилась на 2,1 миллиона гривен.

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