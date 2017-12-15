 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Сколько материальной помощи получили переселенцы в ноябре

Пятница, 15 декабря, 2017

«Слово и Дело» продолжает отслеживать, как выплачивается материальная помощь внутренним переселенцам: наши аналитики решили сравнить, сколько платили переселенцам в ноябре 2017 и 2016 годов.

В общей сложности в ноябре этого года переселенцам выплатили 214 миллионов гривен, что на 25 миллионов меньше, чем в ноябре прошлого года.

При этом пятерка лидирующих по объемам выплат областей за год не изменилась – на первом месте остается Донецкая область, в которой за прошедший месяц выплатили почти 54 миллиона гривен, что на 2,9 миллиона меньше показателя прошлого года.

Второе место традиционно занимает столица: в Киеве выплаты переселенцам за ноябрь составили 28 миллионов гривен – на 10 миллионов меньше ноября 2016-го.

Третье место по выплатам удерживает Харьковская область, в которой помощь внутренне перемещенным лицам составила 22,3 миллиона гривен, что на 3,4 миллиона меньше прошлогоднего показателя.

Четвертое и пятое места по объему выплат занимают Днепропетровская и Луганская области. В них в этом году переселенцы получили 16,7 и 16,3 миллиона гривен соответственно, причем матпомощь в Днепропетровской области уменьшилась на 2,6 миллиона, а в Луганской снизилась на 2,1 миллиона гривен.

Слово и дело



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования