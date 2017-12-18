В «ДНР» сообщили количество зарегистрированных новорожденных и браков

«Отдел ЗАГС Государственной Регистрационной Палаты Министерства юстиции ДНР сообщает, что за период с 1 января по 13 декабря территориальными отделами ЗАГС ДНР, зарегистрировано следующее количество записей актов:

— 11 338 – о рождении;

— 4 173 – о браке;

— 233 – о перемене имени», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в довоенное время (по итогам 2013-го года) общее число родившихся в Донецкой области достигало 41 тыс. детей, а количество бракосочетаний было почти в семь раз больше — 28 тысяч пар.