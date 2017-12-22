ИСД потеряла контроль над одним из крупнейших металлургических заводов Украины

Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» заявляет о потере контроля над ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ПАО «Алчевский коксохимический завод» и ЧАО «Экоэнергия», которые находятся на неподконтрольной Киеву территории Луганской области.

Об этом говорится в заявлении гендиректора Корпорации «ИСД» Олега Мкртчана.

Отмечается, что на протяжении последних месяцев менеджмент указанных предприятий делал все возможное для сохранения контроля над промышленной площадкой, на которой находятся производственные активы предприятий в г. Алчевске Луганской области.

«К нашему глубокому сожалению, сегодня мы вынуждены констатировать тот факт, что де-факто менеджмент и акционеры Корпорации «ИСД» утратили эффективный управленческий контроль над алчевскими производственными активами и офисными помещениями», — говорится в заявлении.

В компании заявили, что имущественные права залогодержателей на значительные части имущественных комплексов предприятий имеют Международная финансовая корпорация (IFC), ЕБРР, а также целая группа международных банков и финансовых институтов, которые финансировали развитие различных элементов Алчевского промышленного комплекса.

«Корпорация «ИСД» выражает готовность осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами Украины, а также кредиторами предприятий Группы ИСД и их юридическими советниками с целью защиты прав и интересов, как собственников активов, так и кредиторов», — отмечается в заявлении.

Экономическая правда