В Минске договорились, что новое перемирие начнется 23 декабря

В столице Беларуси состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы.

«Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с наступающими рождественскими и новогодними праздниками и, пользуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами сторон, в частности, подтверждает их приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с полуночи 23 декабря 2017 по киевскому времени», — написала в Facebook Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет на переговорах Украину.

«Также было подтверждено стремление выполнить обязательства по освобождению удерживаемых лиц к рождественским и новогодним праздникам в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты ранее. Кроме того, высказана общая преданность полному выполнению Минских договоренностей», — сообщила она.

Кроме того, украинская сторона выразила возмущение односторонним решением России вывести своих представителей из СЦКК, что расценено как нарушение обязательств РФ в рамках Нормандского формата и Минского процесса. В то же время, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил о том, что Россия, якобы, уже готова вернуть своих военных в СЦКК, а Петр Порошенко выступил с инициативой усилить влияние Совместного центра по контролю и координации и эффективность его работы за счет введения в него представителей Германии и Франции.