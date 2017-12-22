В России «ветераны Донбасса» вымогают у автомобилистов деньги

В Нижнем Новгороде на автомобилях местных жителей появились листовки с угрозами, в которых неизвестные, представляющиеся ветеранами войны на Донбассе, требуют денег. В противном случае они угрожают нацарапать на машинах герб Украины.

«Пожертвуй единоразово ветеранам Донбасса 1000, 2000 или 5000 р. на Яндекс-кошелек и отправь свой госномер в SMS. Поверь, поцарапать машину – это самое безобидное, что могут сделать отчаявшиеся и голодные наемники», - говорится в тексте листовки, которые несколько дней назад обнаружили на своих автомобилях многие нижегородцы. В тексте отмечается, что деньги пойдут «на лекарства, протезы и просто еду».

По данным местных СМИ местная полиция начала проверку.

Газета.ru