На КПВВ в Майорске задержан мужчина, перевозивший патроны

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Во время осмотра автомобиля служебная собака учуяла в вещах у мужчины, следовавшего со стороны Горловки, 16 охотничьих 12-миллиметровых патронов.

Кроме того, в Госпогранслужбе рассказали о пресеченной попытке провоза через КПВВ в Марьинке крупной партии драгоценностей. Женщина спрятала изделия (предположительно золотые и серебряные), в коробки из-под обуви и чая. По предварительным данным, общая стоимость украшений — около 200 тысяч гривен.

Также на нескольких КПВВ продолжают фиксироваться попытки «решить вопрос» о беспрепятственном пересечении линии разграничения за денежное вознаграждение.

Во всех случаях нарушители переданы сотрудникам Нацполиции и ГФС для принятия правового решения.